UFRN abre vagas para transferência voluntária

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu, para entrada no período letivo 2009.2, 334 vagas por meio de transferência voluntária para alunos vinculados a cursos de graduação legalmente reconhecidos ou autorizados de outras instituições de ensino superior de qualquer natureza jurídica, ou seja, pública, privada, federal, estadual ou municipal.As inscrições poderão ser feitas até o dia 4 de maio, pelo link. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e agendar a entrega dos documentos necessários para dia útil compreendido entre 6 e 12 de maio.Para participar da seleção é preciso ter cursado de 25 % a 70 % da carga horária da estrutura curricular de sua graduação na instituição de origem.As demais informações estão disponíveis node transferência voluntária 2009.2.