Meia Rosembrick é dispensado do América Jogador atuou apenas 15 minutos pelo alvirrubro, onde inclusive foi expulso, e se envolveu em polêmicas dentro do clube.

Depois de atuar apenas 15 minutos pelo América e ser expulso contra o Confiança/SE, em jogo da Copa do Brasil, o meia Rosembrick teve seu contrato rescindido na tarde desta quarta-feira (1).



Após ser afastado do treinamento desta quarta-feira, o jogador foi comunicado que seu contrato foi rescindido. Dessa maneira, ele está livre para negociar seu passe com outra equipe do futebol nacional ou internacional.



O diretor de futebol do América, Marcus Meira Pires, o "Peninha", frisou que a rescisão foi decidida após conversa com a comissão técnica do clube.



Rosembrick já não agradava a diretoria depois de sua estréia pelo clube onde foi expulso de campo. Isso lhe rendeu críticas abertas do técnico Vereador.



O superintendente de futebol do América, Gilberto de Nadai, disse em entrevista à Rádio Globo que houve "falta de profissionalismo" por parte do atleta.



Para completar, o jogador solicitou dispensa do jogo contra o Santa Cruz para resolver problemas particulares e não se reapresentou na data marcada. Ele só apareceu no dia seguinte ao combinado.



A direção alvirrubra quis suspensar o contrato do jogador, mas ele se mostrou arrependido e os dirigentes voltaram atrás. Rosembrick já era um dos desfalques do América para o clássico contra o ABC, mas agora não faz mais parte do plantel alvirrubro.