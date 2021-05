Tradição na mesa da Semana Sana

Rogério Vital

O peixe congelado e vendido em embalagens não pode estar em balcão superlotado, pois isso impede a circulação de ar refrigerado e compromete a qualidade. Deve ser conservado em temperaturas inferiores a 18ºC e resfriados abaixo de 0ºC. É necessário verificar se o produto tem selos de inspeção federal ou municipal e possui prazo de validade na embalagem;

verifique a aparência do pescado. Você pode fazer isso pressionando os dedos para constatar a firmeza da barriga do peixe e observando se os olhos estão brilhantes e salientes. Também é preciso checar se as guelras estão vermelhas e se as escamas estão presas ao corpo;

Bacalhau e outros peixes secos não devem apresentar manchas vermelhas ou pintas pretas no dorso nem umidade, o que pode indicar presença de bactérias. Observe o sal grosso se desprendendo - significa que o bacalhau não está úmido, pois se estivesse a umidade "sugaria" o sal. Depois de descongelado, é recomendável que seu preparo e consumo sejam feitos rapidamente.

Sirigado grelhado com legumes salteados

Modo de preparar

Serviço

como receita da edição que antecede o período. O Dolce Vita Restaurante lançou recentemente três pratos executivos na hora do almoço, de terça a sexta-feira.As opções são o sirigado ou badejo (peixe de carne macia e branca), escalope de filé mignon ou filé de frango, com acompanhamentos opcionais de legumes salteados, arroz ou espaguete no azeite e ervas.Mesmo sendo pratos mais simples que as demais receitas servidas no restaurante, são usados os mesmos produtos que o cardápio normal, que também podem ser saboreados com um bom vinho. A idéia, ao criar os pratos executivos, foi atrair novos clientes e tirar aquela impressão de que restaurante sofisticado tem que ser sempre caríssimo.De culinária contemporânea com tendências mediterrâneas - o azeite é a base para preparação dos pratos. O Dolce Vita foi indicado, nos anos de 2007 e 2008, como o melhor restaurante da cidade, pelo Guia Quatro Rodas e pelo guia da Revista Veja como o Melhor da Cozinha Variada (leia explicação abaixo) e como o Melhor da Cozinha Contemporânea, em 2007 e 2008.A sua fama vem da combinação de discrição, sofisticação do cardápio, bons vinhos e boa música. Ouve-se no almoço ou jantar som ambiente de jazz, MPB contemporânea e bossa nova. A casa dispõe de três salões - sendo um exclusivo para até 12 pessoas, que pode ser reservado para reuniões fechadas - com decoração clean e sofisticada, paredes claras, poltronas de couro branco e mesas de madeira de demolição, além da cutelaria fina para enogastronomia.O Dolce Vita restaurante possui uma clientela fiel. Tanto é que um prato já foi criado por sugestão de um dos frequentadores da casa: o Polvo a Diógenes. "Um cliente sempre me pedia para incluir polvo no cardápio. Decidi desenvolver a receita, coloquei o nome em sua homenagem, incluí entre os pratos de entrada e hoje é um dos mais requisitados", conta José Maria.A Cozinha variada é aquela que não tem uma tendência definida, geralmente oferece um cardápio amplo e bastante variado, podendo-se apreciar vários tipos de pratos - regionais, internacionais e nacionais -, assim como carnes, aves, peixes e saladas.» 180g de filé de sirigado (ou badejo)» 30g de abobrinha verde» 30g de cenoura» 30g de batata inglesa» 30g de vagem manteiga (ou comum)» 30g de brócolis congelado» 10g de manteiga» Salsinha picada para decorar» Azeite de oliva extra virgem» Sal e pimenta do reino a gostoEm uma tigela, aqueça o azeite e grelhe o peixe, previamente temperado com sal e pimenta do reino. Reserve. Fatie a abobrinha, a cenoura e a batata inglesa. Limpe as vagens e descongele os brócolis. Cozinhe os legumes, deixando-os al dente. Saltei-os na manteiga, acrescentando a salsinha. Sirva o peixe grelhado e os legumes com arroz branco.o prato serve 1 pessoaDolce Vita restauranteRua Mossoró, 603 - PetrópolisFone: 3201-1916Funcionamento: terça à sexta - aberto para almoço (12h às 15h) e jantar (19h à meia-noite) e no sábado também aberto para o jantar (19h à meia-noite)Valor do prato executivo: R$ 21,90