Magnólia Figueiredo não se sente ameaçada na pasta de Esportes Secretária afirmou que não recebeu qualquer indicação sobre uma provável mudança na sua pasta.

A secretária de esportes do Estado, atleta (ainda em atividade, como gosta de dizer) Maria Magnólia Figueiredo afirmou que não recebeu qualquer sinalização que poderia ser substituída na pasta de esportes.



Em meio ao noticiário de mais uma minireforma do governo Wilma de Faria, comentou-se a possibilidade de uma substituição também na pasta de esportes, cargo que seria oferecido ao deputado Robinson Faria para que ele indicasse uma pessoa de seu grupo político afinado com a secretaria.



Em viagem pelo interior do Estado, onde realiza implantação de núcleos esportivos, e discute ações com os prefeitos, ela afirmou à reportagem do Nominuto.com que está tranqüila e que nada sabe sobre uma provável mudança.



Magnólia se mostrou convicta de que está fazendo o seu trabalho, e que, se acaso acontecer a troca será porque, apesar dela não ter sido indicada politicamente, o cargo é político.



“Estou muito à vontade no cargo. Acho que estamos começando a realizar algumas ações importantes, inclusive tenho uma reunião marcada com a deputada Márcia Maia para que esse leque de acontecimentos no esporte possa ser aumentado", comentou.



"Aliás, foi a deputada Márcia Maia que fez o primeiro contato comigo quando de minha indicação, e sendo assim acho que devo continua trabalhando”, completou.



Magnólia fez questão de ressaltar ainda que muitas ações da Secretaria de Esporte não chegam ao conhecimento da imprensa porque a pasta ainda não dispõe de verba para a contratação de uma assessoria de imprensa.



“Quero dizer que minha equipe está muito afinada, trabalhando, e quero reafirmar minha intenção de trabalhar para a melhoria do esporte, mesmo fora da secretaria. Estou feliz na pasta, motivada, mas o cargo é da governadora Wilma de Faria e quero que ela se sinta bem à vontade para fazer o que for melhor para sua governabilidade”, encerrou.