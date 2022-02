Lula quer MP para recuperar estragos da chuva no Nordeste

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr Para Lula, o momento atual deve ser usado para fazer levantamentos dos estragos provocados pelas enchentes.

A chuva que atinge o Nordeste já causa prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão. O balanço, baseado em informações preliminares repassadas pelos estados, foi apresentado pelo ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.Para Lula, o momento atual deve ser usado por prefeitos e governadores, além da própria Defesa Civil, para fazer levantamentos dos estragos provocados pelas enchentes. O presidente lembrou também a seca na Região Sul do país e recomendou que é preciso acompanhar “de perto” a situação.As chuvas já afetaram mais de 911 mil pessoas – 126 mil pessoas estão desabrigadas e cerca de 57 mil desalojadas. De acordo com informações daos departamentos de defesa civil estaduais, 320 municípios localizados em 11 estados estão sofrendo com o grande volume de água.Já a estiagem afeta cerca de 1 milhão de pessoas. Em alguns municípios a situação de emergência se estende desde o ano passado: 96 municípios permanecem em situação de emergência por causa da seca que já prejudicou as lavouras de soja, milho e feijão e agora começa a afetar a pastagem, atingindo assim, a produção leiteira do estado. Já falta água para consumo humano e começa a faltar também para consumo animal.