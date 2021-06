Sensação de calor deve permanecer Segundo Gilmar Bistrot, meteorologista da Emparn, o calor é decorrente da alta umidade relativa do ar, observada em todo o Nordeste.

Apesar de estarmos em um período chuvoso, o norte-rio-grandense vem sentindo forte calor. Segundo Gilmar Bistrot, meteorologista da Emparn, essa sensação deve permanecer por tempo indeterminado.



Bistrot afirma que o calor é decorrente da alta umidade relativa do ar, observada em todo o Nordeste, em virtude do aquecimento das águas do Oceano Atlântico Sul.



Outro fator importante destacado pelo meteorologista é a calmaria dos ventos. “Eles (ventos) não vem apresentando velocidade favorável para que haja renovação do ar”.



O “privilégio”, segundo ele, não é só do Rio Grande do Norte. Pernambuco, João Pessoa e Maceió também estão registrando meses muito quentes.



Oficialmente, o inverno tem início em 21 de junho. “No Nordeste, o inverno significa estação chuvosa, e isso já começou tanto no litoral quanto no interior do Estado”, avisa.