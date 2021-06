Marcos Gomes: Ele respira esporte

Artur Dantas

O começo de tudo foi em Recife quando tinha 15 anos. Como primeira atividade, elegeu o jiu-jitsu apenas para não ficar parado e "porque tinha sede de praticar alguma atividade". Porém, o esporte cedeu lugar temporário ao futebol de 1967 até 1972, ano que entrou para o corpo de fuzileiros navais do Recife. A partir daí, as artes marciais voltaram sob a forma do karatê, atividade que pratica até os dias atuais.Transferido para Natal em 1976, trouxe toda a bagagem acumulada em todos os anos de prática esportiva. Na Marinha, recebeu aulas de Juarez Alves, renomado treinador de karatê da capital potiguar, e posteriormente trabalhou como instrutor da arte, dando aulas no grupamento. "O fato de eu ser professor ficou como uma paixão e o fato de ter treinado com Juarez me fascinou pela forma como ele ensina, do modo tradicional", revelou.Após três anos em Natal foi transferido para o Rio de Janeiro, onde as coisas aconteceram para ele. Como não podia ser diferente, encantou-se por um novo esporte, a orientação, atividade que consiste em uma corrida através do campo, guiado por uma bússola e uma carta. "Me identifiquei com o esporte porque os militares utilizam muito a questão da orientação nas atividades que fazem na mata", explicou. Além das atividades, conseguiu um espaço para se formar perito atirador.E por falar em militar, foi convidado para treinar algumas turmas no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), centro de excelência quando o assunto é esporte. Lá foram surgindo trabalhos como preparador físico nos times de futebol de salão, futebol de campo, basquete, voleibol e natação, condicionamento preparatório para os campeonatos promovidos pela Marinha.Mesmo com o êxito como treinador e preparador físico, decidiu conhecer um pouco mais acerca do corpo humano e acabou se formando como técnico em massagem. "Na época não existia o curso de fisioterapia, mas o de técnico em reabilitação. Eu tinha uma curiosidade em conhecer o corpo humano que ia aumentando", destaca.Em mais uma mudança esportiva, passou a dedicar ao atletismo e conseguiu melhores resultados ainda. Como forma de treinamento, às 5h30 saía de Duque de Caxias correndo até o Batalhão de Humaitá, localizado na Ilha do Governador. O percurso se alongava por uma hora e meia todos os dias. "Quando chegava eu ainda ia dar aula de karatê e depois cumpria expediente na fisioterapia", relembrou.Em 1984 veio a glória. A grande prova foi treinar pela primeira vez um paraatleta para participar de competições. Seu nome era Oscar Lucas, um amigo fuzileiro naval reformado, que sofreu um acidente e, apesar da paraplegia, não desistiu de praticar esportes. O trabalho expressivo rendeu por duas oportunidades a participação do cadeirante na maratona de Oita, no Japão. Como forma de reconhecimento aos resultados, o então presidente da República Fernando Collor de Melo, encaminhou um documento felicitando pela conquista do 5º lugar na primeira edição da maratona.As alegrias se prolongaram nas competições disputadas no Brasil. Manchetes e mais manchetes recheavam os noticiários impressos de todo o Brasil com os feitos do atleta, que competia na cadeira de roda fabricada a próprio punho. "Lembrar dessas coisas é como voltar no tempo e recordar todo o trabalho que desenvolvemos em conjunto, construido com muita coragem, dedicação e esforço", lembrou.Lucas foi apenas o primeiro nome de muitos de expressão que estavam por vir. Mais recentemente, P.Silva vem rendendo boas participações. O corredor é citado nos jornais como um dos maiores maratonistas da história do Brasil. Aumentando a lista aparecem José Adailton, Deusdete e Anúbio, este último começou o treinamento com o professor.Entretanto, os nomes evidentes em jornais não são apenas dos seus pupilos. O próprio Marcos Gomes escreveu uma das marcas mais impressionantes do esporte. No dia 6 de abril quebrou o recorde e foi vencedor do 2º Desafio 24 Horas de Esporte com a impressionante marca de 72h e 43min de corrida, batendo a marca anterior em 20 horas.O dado chegou a ser enviado para registro no Guiness Book, mas não há confirmação de que tenha sido aceito.Outra grande marca que bateu foi ainda no ano de 2002, quando correu durante 24h em Salvador, vencendo uma marca de 150 km. Apesar do 5º lugar, foi o primeiro veterano a cruzar a linha de chegada.Mas, o sucesso dos alunos parece mesmo ser o seu forte e um dos seus sucessos é o que mais chama atenção. "Um garoto chamado Francisco de Lima, que corria descalço nas competições, começou a chamar minha atenção ao dizer que gostaria muito de se tornar um grande atleta e entrar para a Marinha. Uma das minhas alegrias foi ter conseguido isso. Hoje ele corre no Sul", falou.Atualmente, Marcos desenvolve um projeto no CAIC de Lagoa Nova, no qual comanda um treinamento com 70 crianças de todas as partes do Estado todas as segundas-feiras. A atividade é desenvolvida em conjunto com a secretária Estadual de Esporte, Magnólia Figueiredo. Ele divide o tempo ainda como professor de musculação do Atlântico e "quando sobra ainda pratico karatê", encerrou.