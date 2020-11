Bilhete de Brasília ganha R$ 1,8 milhão na Mega-Sena Os números sorteados foram: 06 - 08 - 38 - 50 - 53 - 59.

Uma aposta feita em Brasília, no Distrito Federal, acertou os seis números do concurso de número 1.056 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (14). Segundo a Caixa Econômica Federal, o apostador vai receber R$ 1.872.397,32.



Os números sorteados em Paranavaí (PR) foram: 06 - 08 - 38 - 50 - 53 - 59.



De acordo com a Caixa, 23 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 44.193,23 cada uma. Outros 2.350 bilhetes acertaram a quadra e receberão R$ 432,53 cada um.



Na próxima quarta-feira (18), a Mega-Sena pode pagar R$ 1,6 milhão ao bilhete que acertar os seis números do concurso de número 1.057.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.