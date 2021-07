Convenção irá discutir oportunidades durante a crise

Fotos: Marília Rocha Convenção discutirá novas oportunidades para empresários

A programação da Convenção consta além das palestras de empresários nacionais, o seminário jurídico, com orientação sobre abertura, fechamento e desenvoltura de atividades empresariais: "Hora de inovar. Hora de Crescer" é o slogan do evento que deve atrair empresários, estudantes e atores da economia no Centro de Convenções.“Serão três dias de atividades com participação de mais de 1.500 associados discutindo sobre vários temas de economia e novas oportunidades”, afirma o presidente da FCDL, Marcelo Rosado.Ele lembra que são em período de crises que o pequeno empresário tem mais oportunidade. “A Convenção é um momento de integração dos lojistas, onde todos tem oportunidade da troca de informações e pensarem no que pode ser feito para melhoria das suas atividades empresariais, investindo em treinamento, propaganda e inovando em seus produtos e serviços”, destaca Marcelo Rosado.Entre as palestras estão: Jack London, advogado que irá discursar sobre crime cibernético; Nuno Cobra, um dos incentivadores de Senna e Barichello, sobre qualidade de vida; Renato Bernhoet, sobre sucessão familiar; Rogério Mainardes, do grupo Positivo; Mário Ganzin, empresário que tem mais de 170 lojas e estpá na contramão dos empresários que compram no Paraguai. Além deles, grandes empresários locais irão apresentar cases de sucesso no Rio Grande do Norte.O presidente da CDL de Caraúbas, Ivanildo Vieira ressalta a importância da participação dos empresários do interior do Estado. “É sempre bom compartilharmos as experiências dos grandes empresários do Estado através de conversas e palestras, até porque as inovações demoram a chegar nas pequenas cidades”, afirma o empresário.Durante o lançamento, os associados receberam as informações com o valor das inscrições e palestras. A Convenção conta com o apoio do instituições financeiras, de ensino, Sebrae, Governo do Estado e Prefeitura de Natal.