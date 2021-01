MP investiga irregularidades no projeto Seis e Meia

O Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou inquérito civil para investigar possíveis irregularidades financeiras da Fundação José Augusto (FJA) entre os anos de 2003 e 2006, durante a gestão de François Silvestre de Alencar.O órgão é investigado desde 2007 pelo ato das contratações de bandas e cantores nos municípios em dezembro de 2005 e carnaval de 2006, mas recentemente foram descobertas outras possíveis fraudes.Dentre as novas investigações, está a ilegalidade na relação com a Agência de Cooperação para Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável (ACDLIS), contratada sem licitação para as construções das Casas de Cultura espalhadas pelo RN.A empresa teria recebido mais de R$ 2 milhões pelo serviço e dentre as muitas irregularidades descritas pelo inquérito, destaca-se o pagamento de um mesmo item em duplicidade na Casa de Cultura de Assu.

Festejos juninos em Natal; fracionamento de despesas para a realização de eventos culturais e outras atividades; recuperação da central de ar-condicionado do Teatro Alberto Maranhão, aquisição de materiais de limpeza e expediente; locação de equipamentos de informática; despesas não comprovadas com passagens aéreas; convênios e a gravação, edição e exibição de programas do Projeto Seis e Meia são ações também colocadas em questão pelo MP.

Segundo os autos, diversos documentos não contêm datas de emissão ou estão rasuradas, além de não apresentarem assinaturas de servidores e membros da direção, competentes a fazê-las.Assinaturas de documentos como ordens bancárias e de compra ou de serviço devem ser realizadas pelo diretor geral; na ocasião, François Silvestre de Alencar. Entretanto, a maioria dos papéis foram identificados por outros funcionários.

Os valores reais dos gastos também estão discrepantes com os descritos pela FJA ao Sindicato Servidores Administração Indireta (SINAI) durante o período. Só em 2003, foram gastos cerca de R$ 23 milhões, sendo que só foram pagos pouco mais de R$ 14 milhões, tendo sido liberados pelo Governo mais de R$ 15 milhões.