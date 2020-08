Assembleia recebe 120 deputados para debater transposição do São Francisco O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e o Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, João Reis Santana Filho, também estarão aqui. Encontro começa amanhã.

A União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale) se reúne nas quinta e sexta-feiras (5 e 6) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para debater a transposição do rio São Francisco e a produção e distribuição de energias renováveis no Nordeste.



São 120 deputados convidados, entre eles Ciro Gomes (PSB), além do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e o Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, João Reis Santana Filho.



“Esse encontro é importante porque há muito tempo o Rio Grande do Norte não discutia a questão da transposição”, disse hoje (04), em entrevista ao Jornal 96, da 96 FM, o presidente da Assembleia Legislativa, Robinson Faria (PMN).



O projeto, orçado em R$ 6 bilhões, pretende beneficiar 12 milhões de pessoas ao mudar a rota do maior rio do Nordeste em regiões do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.



“É fundamental que as assembléias passem a ser ouvidas diante dos temas nacionais. Já temos a dificuldade de legislar em função das restrições impostas pela Constituição de 88 e é preciso que o Congresso Nacional ouça as Assembléias”, defendeu o presidente da Unale, deputado César Halum (TO).