Buraco da Catita faz primeiro aniversário

Samba e choro dão o tom do centro de Natal

As festividades também fazem menção ao Dia Nacional do Choro e o aniversário de Pixinguinha (23 de abril).Na ocasião, o Buraco da Catita irá lançar a primeira gafieira ao ar livre da cidade com a participação dos dançarinos da Academia Evidence acompanhados do grupo Catita Choro e Gafieira.- Palestra sobre João Juvanklin, ministrada pelo professor da UFRN Álvaro Barros;- Exibição de fotografias e vídeos dos eventos do Buraco da Catita;- Recital de violão e bandolim com João Juvanklin e Álvaro Barros;- Choro & Companhia.- Lançamento da Gafieira com a os dançarinos da Academia Evidence;- Show do grupo Catita Choro e Gafieira com os músicos Neemias Lopes (saxofone e arranjos), Ronaldo Freire (flauta), JP (clarinete), Jubileu Filho (trompete), Gilberto Cabral (trombone e arranjos) Marcelo Tinoco (bandolim) Camilo Lemos (violão de 7 cordas e produção do evento), Paulo Sarkis (contrabaixo), Kleber Moreira (percussão) e Silvio Franco (bateria).- Participação especial do cantor paulista Leandro Bonfim.Rua das Virgens (antiga rua Câmara Cascudo) nº 185- RibeiraQuinta-feira (23), a partir das 20h e sexta-feira (24), a partir das 21h.