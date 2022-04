Reginaldo Rossi é a principal atração da Festa da Cachaça

Divulgação Reginaldo Rossi será a atração maior da noitada.

Também confirmaram presença a banda de forró Lengo Tengo, o potiguar Isaque Galvão cantando seu novo show "Exaltação ao Samba”, DJ Irã com novidades do forró e ainda um trio pé de serra.O objetivo da Festa da Cachaça e Comida de Bar é fortalecer o roteiro cultural dos engenhos potiguares, como já fazem estados como Paraíba, Pernambuco e Alagoas.As cachaças de alambique são envelhecidas artesanalmente, têm perfume, sabor, textura e alta qualidade. No ranking das bebidas brasileiras, diz-se que esse tipo de cachaça está entre os produtos mais sofisticados do mercado.Participam do evento a Cachaça Papary, produzida e envelhecida em tonéis de madeira na Fazenda Brasileira Augusta em Nísia Floresta; a cachaça Maria Boa, produzida na cidade de Goianinha, no engenho Mucambo; a Cachaça Extrema, produzida em Pureza, envelhecida em barris de carvalho, cuja colheita é realizada sem a queima do canavial; a Cachaça Mucambo, também produzida no Engenho Mucambo de Goianinha; as cachaças Gabi e Gota Serena, ambas procedentes de Parnamirim; e ainda a mais nova, Cachaça Beira Rio.