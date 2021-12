Chuvas deixam prejuízo no RN de R$ 100 milhões

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico concluiu o levantamento dos prejuízos econômicos das inundações no Rio Grande do Norte e calcula perdas da ordem de R$ 100 milhões para a economia do Estado.

A produção de camarão do Vale do Açu estava estimada para este ano em R$ 20 milhões. Com as chuvas, 100% da produção da região estão afetados. A fruticultura do Vale do Açu está totalmente comprometida. A estimativa de produção para este ano, em especial da banana, era de R$ 20 milhões.

Pelos dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, a produção de sal do Rio Grande do Norte terá um prejuízo de R$ 10 milhões este ano.

Prejuízos em 2008





As inundações do ano passado afetaram fortemente a economia e a infra-estrutura viária do Estado. Pelos dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômicos as perdas com produção agrícola e com infra-estrutura viária do ano passado somam mais de R$ 50 milhões. Com as perdas das produções das principais culturas do Vale do Açu, 30 mil empregos diretos e indiretos estão ameaçados.