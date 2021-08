Caso Rubian: estudante denunciou que corria risco de morte

Reprodução Rubian foi morto com oito tiros na quarta-feira passada

Rubian já tinha sofrido dois atentados antes de ser executado com oito tiros dentro do carro dele, no estacionamento do shopping. “Ele me procurou e denunciou que corria risco de morte. Temos tudo isso em vídeo, áudio e em papel assinado por ele. Nesses documentos o Rubian aponta suspeitos que poderiam querer a morte dele e as motivações”, falou o promotor público Edevaldo Alves Barbosa, que é coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Criminalidade Organizada (Gaerco).Edevaldo Barbosa disse que, como os procedimentos instaurados no Gaerco estão sob sigilo, não pode divulgar o teor das denúncias feitas por Rubian Duó. “Agora vamos trabalhar junto com a polícia para tentar chegarmos aos autores do crime e ao mandante dele”, falou o promotor.Rubian Duó Silva já havia sofrido dois outros atentados. Ele foi morto com oito tiros à queima-roupa quando estacionava o carro para ir à aula. Os dois homens que o mataram ainda não foram identificados e continuam foragidos.