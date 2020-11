Fuga no Centro de Detenção Provisória da Ribeira pode ter sido facilitada

Fotos: Divulgação

O secretário Leonardo Arruda informou aoque, além do procedimento administrativo instaurado pela administração do sistema prisional, a Sejuc vai pedir que seja aberto um inquérito policial para apurar as causas da fuga. “Não dá para entender, porque todas as celas são monitoradas por câmeras e os monitores com as imagens ficam em uma sala onde os agentes ficam”, disse.De acordo com Leonardo, não é possível que os presos tenham arrombado a parede em menos de cinco minutos e que nenhum policial tenha ouvido nada. “Além disso, nós recebemos informações de que apenas um agente estava na unidade no momento da fuga, o que não poderia acontecer. Então, são esses fatos que vamos investigar”.O CDP da Ribeira é uma das unidades prisionais consideradas mais vulneráveis a fugas. O secretário de Justiça e Cidadania destacou que isso acontece porque aquele prédio foi adaptado para abrigar presos. “Ele não foi projetado para isso, portanto, apresenta algumas falhas na estrutura, muito embora já tenham sido feitas algumas reformas”.Os fugitivos desta segunda-feira são: Arlindo Pereira Nascimento Neto (preso por assalto), José Leonardo da Silva (furto), Gilberto Sobrinho (assalto), Laércio Silvestre da Silva Júnior (furto) e Thiago Florêncio Barbosa (homicídio).