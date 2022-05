Depoimentos da CEI dos medicamentos começam na próxima segunda-feira Será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (21) o nome dos servidores da Câmara Municipal do Natal que ficarão à disposição da CEI para apoio técnico.

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) definiu em reunião ocorrida nesta quarta-feira (20) que os depoimentos referentes ao caso dos medicamentos vencidos começarão na próxima segunda-feira (25), às 9h, no plenário da Casa.



Durante o interrogatório, os vereadores não poderão se ausentar do plenário. Ao final de cada sessão de depoimentos, serão dadas entrevistas coletivas pelos parlamentares designados para apurar o caso.



Na próxima quinta-feira (21), será publicado no Diário Oficial o nome dos servidores da Câmara Municipal do Natal que ficarão à disposição da CEI para dar apoio técnico.