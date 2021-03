Sinte quer provas documentais da Secretaria de Educação Depois do anúncio de corte de ponto feito pelo secretário Ruy Pereira, os grevistas querem ter acesso à folha pagamento.

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte) querem provas documentais que a Secretaria Estadual de Educação não tem como atender as reivindicações da categoria. O pedido foi feito pela coordenadora do sindicato, Fátima Cardoso, depois que o secretário de Educação Ruy Pereira anunciou nessa sexta-feira (27), que na próxima semana começaria a cortar o ponto dos professores grevista.



Ruy Pereira afirmou que já havia tentando todos os tipos de negociações com a categoria, porém não tinha como fazer mais garantias devido ao impacto na folha de pagamento. “Queremos ter acesso aos dados. Saber quanto se gasta em cargos comissionados, quanto é investido em professores, serviço terceirizado”, solicitou Fátima.



Um dos argumentos do secretário foram os impactos gerados pela crise econômica. O titular da pasta se baseou em dados da Secretaria Estadual de Planejamento, onde o Governo perderá R$ 400 milhões em arrecadação. Além disso, ele aponta que as medidas garantidas ao Sinte durante as negociações irão gerar um aumento de R$ 2 milhões.



Para Fátima Cardoso, a crise é apenas uma desculpa momentânea, as perdas da classe dos trabalhadores da Educação acontecem há anos. “ O Governo tem dívidas acumuladas com a categoria desde 1994”, disse.



Na próxima terça-feira (31), o Sinte realizará uma assembléia para avaliar a greve junto aos professores.