Facetas femininas de Woolf

Divulgação

A proposta surgiu na sala de aula do curso de Artes Cênicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. "A gente tinha que apresentar, como trabalho de conclusão de curso, um espetáculo. E conversei com minha amiga Ramilla Souza para ela adaptar o texto", explica Welbson. "Paulo não sabia muito bem o que fazer. Conversando, ele falou que gostava muito do livro Mrs. Dalloway e eu também. Então, conversando, chegamos à conclusão que não valia a pena apenas recontar a história do livro, que já era muito conhecido até pela adaptação para o cinema. As ideias ainda eram muto incipientes, mas chegamos à conclusão seria mais interessante montar trechos que consideramos essenciais da obra", completa Ramilla Souza."Depois, resolvemos inserir também trechos de outro livro de Woolf, Orlando. A peça trabalha os encontros e desencontros dos dois textos", avisa Welbson. "O tema geral da peça é um discurso muito próprio do ser humano de sentir algo e mostrar outra coisa", diz. "A história não é contada. Tentamos extrair algo mais do texto. Assim, a peça não tem uma linearidade, não tem um discurso. Em vez de atos, temos quadros, que apresentam os personagens desenvolvendo ações. Eles descrevem sentimentos, não histórias", diz Ramilla."Um aspecto forte do espetáculo é trazer uma expressão muito íntima. Na primeira apresentação que fizemos, havia apenas 30 pessoas na platéia. O público ficava assim muito próximo. A platéia era chamada a se envolver com os personagens. Isso não é nenhuma novidade em teatro, mas o tratamento que damos era bastante pessoal. Em alguns momentos, as atrizes chegam a tocar a platéia, que sente a pele delas, o cheiro", afirma. Para manter essa atmosfera, o espetáculo será em duas sessões, mas em cada um delas serão disponibilizadas apenas a metade da lotação da Casa da Ribeira.No paco, seis atrizes se revezam para dar vida a sete personagens. "São seis do Mrs. Dalloway, mais o Orlando. Esse mergulho nas personagens expõe uma delicadeza. O que tentei foi revelar a intimidade dessas personagens", diz Ramilla. Cada um deles foi escolhido para ressaltar um aspecto. "Em essências, são para mim os mais arquetípicos. Dalloway é a pessoa sensível. Walsh é aquela pessoa apaixonada e Septimus é o louco, que se suicida. Como Wolf diz, as pessoas às vezes são tão apegadas às coisas pequenas que não têm coragem de se matar", argumenta.Além das atrizes, uma banda, formada por Letto (que além de tocar guitarra, fez a direção musical), Garibaldi (bateria) e Caio (flauta). "Optamos pela música ao vivo, com os músicos não só tocando durante a encenação, mas dentro de cena", explica Welbson.De certo modo, se revela também universo particularmente feminino da escritora. "O que Woolf escreve é o tipo de literatura que não poderia ser feita por um homem", acredita. "Ela explora detalhes delicados e profundos demais." Outro detalhe é a forte presença feminina no palco. "Foi meio complicado ser o único homem no meio de seis mulheres, mas acho que conseguimos encontrar um equilíbrio", defende Welbson. "O resultado é que a peça é bem sensorial, imagética. Nada é brusco, mas encantador. É bem feminina", resume Ramilla.- Dia 8 de março- 18h e 20h- Casa da Ribeira- R$ 8 (preço único)