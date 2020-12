Servidores da saúde decidem pelo fim da greve em São Gonçalo Apesar do entendimento com a Prefeitura, uma nova greve não está descartada.

Os profissionais de saúde de São Gonçalo do Amarante optaram por encerrar a greve. A decisão foi adotada na sexta-feira (13) depois de uma reunião envolvendo o prefeito Jaime Calado e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do RN (Sindsaúde/RN).



Na pauta de reivindicações estava o reajuste do plano de cargos e salários, a manutenção da jornada de trabalho de seis horas por dia, reajuste do salário mínimo e o pagamento do adicional por insalubridade. A greve tinha adesão de 80% da categoria, ficando de fora apenas os trabalhadores com contratos temporários.



A diretora de formação política do Sindsaúde, Simone Dutra, explicou que a paralisação só foi interrompida “porque 80% da pauta de reivindicações foi atendida”. Restam ainda três pontos a serem discutidos: A manutenção da jornada de seis horas diárias, o pagamento do adicional de 25% referente ao deslocamento para a zona rural, o pagamento do salário mínimo com efeito retroativo ao mês de fevereiro.



“O prefeito não quer pagar o salário retroativo ao último mês e, sim, a partir da março. Outro ponto que ele não cedeu foi a respeito do aumento da jornada de trabalho de 6h para 8h. Os agentes de endemias não aceitam a ampliação do horário sem que haja uma compensação financeira, aumento dos vales-transportes e dos vales-alimentação”, disse Simone Dutra.



Para discutir essas questões, uma reunião marcada para esta semana, porém ainda sem dia definido, envolve o Ministério Público do Trabalho, Promotor da Saúde, Sindsaúde, e a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Outro encontro, dessa vez em maio, trata sobre a incorporação do plano de cargos e salários e de produtividade.



“Não está descartada a volta da greve. Caso esses pontos pendentes não sejam cumpridos, podemos voltar a paralisação”, concluiu Simone Dutra.