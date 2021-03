Trânsito é liberado na ponte de Igapó

Thyago Macedo

Uma comissão formada por 11 permissionários e a presidente do Sindicato dos Permissionários dos Opcionais (Sitoparn), Edileuza Queiroz, foram recebidos na Prefeitura de Natal e saíram com uma reunião marcada para esta sexta-feira (27), às 9h.“Caso chegue a segunda-feira (30) e ninguém tenha solução, nós interditaremos várias vias da cidade”, disse Edileuza. A promessa dos permissionários é que os alternativos voltarão a rodar normalmente amanhã (27).A manifestação, que se estendeu por toda a tarde, ficou tensa por volta das 17h, quando o trânsito começou a se intensificar e os manifestantes se negaram a sair das vias. A Policia Militar se preparou para "limpar" a área, cumprindo ordens superiores. Os participantes do protesto pediram, então, mais 20 minutos para aguardar a chegada da comissão que estava na Prefeitura.Faltando pouco mais de cinco minutos para acabar o prazo pedido pelos permissionários, a comissão chegou e convenceu os motoristas a liberarem o tráfego na ponte.Os agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano de Natal (STTU) ameaçaram multar os cerca de 60 carros parados na ponte, por desobediência. Com a saída dos alternativos, porém, não foram aplicadas as multas.