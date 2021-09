Fátima Bezerra diz que usou cota para pagar taxa de embarque

Arquivo Nominuto Fátima Bezerra: quinto lugar no ranking dos deputados que usaram da cota para viajarem para o exterior.

Fátima Bezerra disse que as críticas à falta de regulamentação para o uso da cota são “justas” porque fizeram com que os parlamentares agissem equivocadamente, mas não de maneira ilegal.“Até o momento, a Câmara dos Deputados não estabeleceu regras para o uso da cota parlamentar de passagens. Acho muito bom que esse debate esteja acontecendo publicamente porque é necessário, sim, que tenhamos regras bem claras sobre a utilização das cotas, sobretudo, porque se trata de recursos públicos (...)”, escreveu.Além da redução na cota, ela defendeu a possibilidade de destinar as passagens também aos assessores que acompanhem ou representem o deputado .Além de Fátima Bezerra, mais seis deputados federais potiguares usaram da cota da Câmara para viajarem para o exterior. Henrique Alves (PMDB) é o primeiro da lista, com 13 voos; Fátima é a quinta colocada, com quatro viagens.