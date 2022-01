Série B começa esta noite, o ABC encara a Ponte em Campinas Além desta partida, outras três abrem a primeira rodada da Segundona 2009, às 21h.

Esta noite começa o Campeonato Brasileiro Série B - a popular Segundona - com quatro partidas, uma delas de particular importãncia para os potiguares: o ABC está na cidade Campinas, no interior paulista, e às 21h a equipe comandada por Heriberto da Cunha vai enfrentar a anfitriã Ponte Preta.



Para a Ponte, sob comando do técnico Marco Aurélio, é a hora de começar a "sacudida" em busca de um lugar à Série A em 2010 - a chance de voltar à (dita) elite do futebol nacional. Só que, para tanto, vai ser preciso quebrar um certo descrédito surgido ano passado e que alguns tratam como um tabu: é que na Série B 2008, Ponte e ABC se enfrentaram, e o resultado não foi legal para os paulistas: em São Paulo, deu ABC (2 a 1), e no Frasqueirão as coisas termianram empatadas (1 a 1).



Na estreia da Segundona 2009, o desfalque do alvinegro de Campinas é o atacante Márcio Mexerica, recolhido ao Departamento Médico - assim, o argentino Gustavo Savoia entrana vaga, formando a dupla de ataque de Danilo Neco. Já no meio-campo, William volta depois de cumprir suspensão da Copa do Brasil.



E o ABC? O técnico Heriberto da Cunha está soltando foguetes. O homem recebeu a notícia de última hora que o atacante Fábio Silva e o volante Audálio tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (o popular BID-CBF), estando, assim, regularizados, com plenas comdições para estrearem de pronto. Em tese, Fábio Silva deve começar em campo; enquanto Audálio vai esperar um pouquinho no banco de reservas - até porque Erandyr vem fazendo um bom trabalho na mesma posição.



Ponte Preta x ABC terá lugar no estádio Moisés Lucarelli, às 21h - o jogo terá trio de arbitragem carioca (o árbitro será Wagner Rosa, auxiliado por Marcelo Braz Mariano e Vinicius Nascimento).



Além de Ponte x ABC, no mesmo horário estão programados Bragantino x São caetano (no estádio Marcelo Stefani); Campinense-PB x Duque de Caxias-RJ (no estádio Amigão); e Figueirense x Ipatinga (no estádio Orlando Scarpelli).



Neste sábado (09), a primeira rodada sera completada com mais seis jogos - o América estreia no Machadão contra o Atlético-GO, e ainda vai ter Fortaleza x Guarani, Vila Nova-GO x Portuguesa-SP, Bahia x Paraná, Vasco x Brasiliense e Juventude x Ceará.