Wilma de Faria é recepcionada pela prefeita Fafá Rosado em Mossoró No primeiro compromisso na cidade, em visita aos desabrigados, a governadora é recebida pela prefeita Fafá Rosado e a vice Ruth Ciarlini.

A governadora Wilma de Faria (PSB) foi recebida agora há pouco pela prefeita Fafá Rosado (DEM), na visita ao primeiro colégio que aloja desabrigados vítimas das enchentes em Mossoró. Wilma chegava à Escola Estadual Estevão Dantas, acompanhada da deputadas federal Sandra Rosado (PSB) e estadual Larissa Rosado (PSB), quando foi recepcionada pela prefeita da cidade na porta do estabelecimento.



Fafá Rosado estava acompanhada da vice-prefeita Ruth Ciarlini (DEM) – irmã da senadora Rosalba Ciarlini (DEM) -, e alguns secretários. Na Escola Estevão Dantas estão provisoriamente desabrigados das comunidades alagadas pelas chuvas. Também há famílias na Comunidade Fraterna, que ainda será visitada por Wilma.



A governadora vai cumprir dois dias de agenda na cidade de Mossoró. Ela vai fazer visita às obras do novo entreposto da Ceasa/RN, concessões e renovações do Proadi e Progás, assinar convênios com setor de comércio e serviços, além de encontros com fruticultores e industriários.



Hoje, depois de ver os desabrigados, Wilma segue para a sede da CDL-Mossoró, onde será apresentado o Projeto Campo Escola de Petróleo e Gás e assinados os convênios para realização da Convenção Estadual do Comércio e Serviços do RN e do Liquida Mossoró. O primeiro no valor de R$ 160 mil, e o segundo de R$ 60 mil.