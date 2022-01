Rogério diz que PSDB não tem relação de aliado com Wilma

Elpídio Júnior Rogério Marinho afirmou que não muda sua posição em relação a Governadora Wilma de Faria.

Assim que chegou ao evento em comemoração à sua filiação, Rogério Marinho foi abordado pela imprensa e garantiu que a sua posição com relação à governadora não irá mudar. Questionado se esse posicionamento não iria de encontro ao que defende o partido, aliado da governadora, o parlamentar minimizou a relação que os tucanos têm com a chefe do Executivo estadual.“O PSDB nunca foi aliado da governadora. Há pessoas que tem cargos, que apóiam a administração, mas nunca teve realmente uma relação de aliado”, declarou.Sobre a possibilidade de comandar o partido, o deputado continua preferindo a cautela. “É cedo para falar em eleições, e estou chegando agora ao partido. A atual gestão ficará no cargo até outubro, por isso não cabe falar sobre isso agora”, ratificou.Opinião semelhante à de Rogério tem o ex-senador e ex-governador Geraldo Melo, atual presidente regional do PSDB. Em outras oportunidades, Geraldo chegou a defender a candidatura consensual de Toinho Câmara ao comando da legenda. Contudo, preferiu se afastar dessa discussão.Geraldo Melo acredita que o PSDB tem condição de fazer dois deputados federais. Mesmo com a candidatura natural à reeleição de Rogério Marinho, o ex-senador considera que é viável o lançamento de duas candidaturas. “Mas ainda é cedo para falar em eleições. Mesmo assim, quanto mais melhor para o partido”, disse Geraldo.