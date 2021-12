Porto do Mangue ainda espera por cestas básicas

O prefeito de Porto de Mangue, Francisco Gomes Batista, está a caminho de Natal para entregar a Defesa Civil Estadual a documentação necessária para enviar ao Governo Federal o decreto de emergência do município que já tem 350 pessoas, entre desabrigados e Ilhados.“ As cestas básicas devem chegar nesta quarta-feira(6)”, disse o prefeito. Desde sábado que o Governo do Estado anunciou o envio de alimentos para as cidades atingidas pelas chuvas, mas até agora Porto do Mangue ainda não recebeu nada. Segundo Francisco Gomes, a distribuição está sendo feita através da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social (Sethas) sediada em Assu.No último sábado, cestas básicas, medicamentos e materiais de emergência foram trazidos para Assu para serem distribuídos aos desabrigados e desalojados. Segundo a Defesa Civil Nacional, o Governo Federal está encaminhando 11 mil cestas básicas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Norte

Foto: Jailton Rodrigues



Além da dificuldade na aquisição de alimentos, a cidade também está, em parte, isolada. A RN 404, que liga Porto do Mangue a Carnaubais e Assu, e a estradas carroçáveis que levam até os assentamentos estão cobertas de água.“Apesar de ter sido outra gestão,sentimos os prejuízos”, relatou o prefeito sobre as cheias de 2008. Pelo menos, 46 casas, derrubadas com as enchentes do ano passado, ainda não foram construídas.