Rocam recebe 50 novas motos

Thyago Macedo Motos começaram a circular pelas ruas neste fim de semana.

Neste sábado (18), os policiais militares da companhia receberam mais 50 motos novas. De acordo com o comandante da Rocam, capitão Marlon de Góis, agora são 200 motocicletas circulando em prol da segurança da sociedade."Isso representa um grande avanço. Com mais motos poderemos estar presentes em outros pontos da cidade, realizando operações de prevenção com mais frequência", destacou o oficial.A Rondas Ostensivas foi fundada em 2000 e, atualmente, tem sede própria no Vale do Pitimbu. Segundo Marlon de Góis, o lema da companhia é: "Credibilidade, Agilidade e Garra". "Nós somos treinados para subir em favelas com ruas estreitas, atravessar rios, pilotar pelas dunas. Ou seja, a Rocam é preparada para atuar nos diversos tipos de terrenos", enfatizou.