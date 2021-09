Prefeitos da região do Trairi se reúnem com presidente da Femurn

Elpídio Júnior Presidente da Femurn receberá prefeitos da região Trairi para avaliar estratégias sobre a crise muncial.

Devido à crise mundial os prefeitos do Trairi, preocupados com a situação, se reuniram no último final de semana e destacaram algumas sugestões que podem auxiliar na reorganização dos recursos. “Eles solicitaram uma reunião para me apresentar algumas propostas sobre o assunto. Hoje à tarde conversaremos”, disse o prefeito de Lajes, Benes Leocádio.Nesta segunda-feira (20), o Governo repassou aos municípios a terceira parcela do mês de abril relativa à arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O depósito foi feito nas contas das prefeituras pela Secretaria Estadual de Tributação, no valor total de R 23,5 milhões, a segunda melhor do ano, perdendo somente para a terceira parcela de janeiro passado, que chegou a R$ 25 milhões.Porém, na soma das três primeiras parcelas, o mês de abril registra o valor mais baixo repassado neste ano de 2009, chegando a R$ 26,7 milhões. Segundo informações da Secretaria de Tributação, as três parcelas de janeiro, juntas, somaram R$ 28,7 milhões; em fevereiro R$ 30,4 milhões; em março R$ 35,5 milhões.No primeiro trimestre do ano passado, os municípios receberam R$ R$ 135,9 milhões. Este ano, um pouco mais: R$ 141,8 milhões, o que equivale a um aumento de 4,3%, sem levar em conta a correção monetária do período.