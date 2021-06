Polícia Federal prende trio tentando embarcar com cocaína na rodoviária Ação aconteceu na tarde da quinta-feira e foram apreendidos 3,12 quilos da droga.

Policiais Federais prenderam três pessoas na tarde de quinta-feira (9) tentando embarcar na rodoviária de Natal determinada quantidade de cocaína. Por volta das 13h30 uma cabeleireira acreana, 19, e dois potiguares: um entregador de jornal, 19, e uma dona de casa, 21, foram detidos pelos Federais transportando 3,12 kg de pasta base de cocaína camuflados numa mala.



O flagrante foi possível graças ao trabalho de integração entre a PF do Acre e do Rio Grande do Norte. Os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam a informação de que uma mulher com uma criança de colo iria desembarcar no terminal rodoviário possivelmente conduzindo drogas.



Ao montarem vigilância no local observaram quando uma pessoa suspeita desceu e entregou a bagagem para um casal. Nesse momento, os policiais fizeram a abordagem e conduziram os três para a Superintendência da PF no bairro de Lagoa Nova.



Minutos após, a mala foi aberta e no seu interior estava a droga escondida em uma espécie de armadura de alumínio que substituía o forro original e que teve as extremidades coladas para não exalar o cheiro característico.



Ao serem interrrogados, a cabeleireira confessou que foi contratada em Rio Branco/AC, por uma pessoa que ela não conhece e que lhe daria 2 mil reais para trazer a droga até Natal, onde seria procurada tão logo desembarcasse.



A dona de casa, por sua vez, admitiu que há dias esperava a “encomenda” e que esta havia sido enviada por seu marido que atualmente cumpre pena por tráfico de entorpecentes na capital do Acre. Já o terceiro acusado, disse que deu carona para a amiga até a rodoviária, mas “não sabia que ela tinha envolvimento com drogas”.



A menor, de um ano e seis meses, filha da cabeleireira, foi encaminhada ao SOS Criança onde permanecerá à espera de parentes que moram no Acre. Enquadrados na lei 11.343/06, cada um dos acusados que estão na carceragem da PF à disposição da justiça, poderão pegar até 15 anos de reclusão. Esta foi a primeira apreensão de pasta base de cocaína feita pela Polícia Federal este ano no Rio Grande do Norte.



Fonte: Assessoria de comunicação da PF/RN