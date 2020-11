Heráclito pede lista de terceirizados sobre nepotismo cruzado no Senado

O 1º secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), quer ter ainda esta semana uma lista com o nome de todos os servidores terceirizados, que prestam serviço ao Senado, para saber se têm qualquer vinculação de parentesco com funcionários de carreira do Senado. O pedido para a elaboração desta lista, com nomes, salários e outras informações já foi requerida ao diretor-geral da Casa, Alexandre Gazineo.De posse desta lista, Heráclito afirmou que vai encaminhá-la ao corregedor-geral, Romeu Tuma (PTB-SP), para que se faça o cruzamento de dados. Caso sejam confirmadas as informações publicadas neste fim de semana, segundo as quais diretores do Senado e outros funcionários de carreira estariam promovendo uma espécie de nepotismo disfarçado, Heráclito Fortes afirmou que vai determinar à empresa prestadora de serviço que demita estes servidores.Heráclito Fortes disse, ainda, que o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), determinará amanhã (17) ao corregedor a abertura de uma sindicância para investigar as denúncias. Tuma está em viagem oficial ao exterior. “O presidente Sarney está estarrecido com essas notícias”, afirmou Heráclito.O 1º secretário está convicto de que, com a eleição de Sarney para a presidência da Casa, foi estabelecido uma espécie de “terceiro turno” das eleições, a partir do vazamento de uma série de irregularidades praticadas por servidores do Senado, mas evitou atribuir os vazamentos das informações a qualquer parlamentar.“Eu não tenho dúvida de que há um terceiro turno. Basta ver a maneira como os fatos estão chegando. Aqui tem uma casta de funcionários, que estão trabalhando muito nisso. Não quero falar de senadores”, disse Heráclito Fortes. Ele acrescentou que todas as denúncias publicadas pela imprensa desde a posse de Sarney são fatos antigos, que só agora estão vindo à tona.Quanto a uma outra denúncia publicada pelo site Congresso em Foco, de que a líder do governo no Congresso Nacional, Roseana Sarney (PMDB-MA), teria utilizado cota de passagens aéreas para custear o transporte de parentes e empresários, de São Luís a Brasília, no último fim de semana, Heráclito Fortes afirmou que já seria uma “paranóia” da imprensa.“Quando isso vira paranóia, você vulgariza a denúncia”, afirmou o parlamentar. Ele disse, ainda, que os senadores têm direito a uma cota mensal de passagens e cada parlamentar institui seu critério de distribuição. “Esse critério de passagens existe desde que a capital foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília”, destacou Heráclito Fortes.Fonte: Agência Brasil