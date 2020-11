Wilma viaja a Brasília para tratar de obras do novo aeroporto Governadora segue na tarde de hoje para o Distrito Federal e tem cinco audiências marcadas nos próximos dois dias.

O trâmite para o lançamento do edital de licitação das obras do futuro aeroporto de São Gonçalo do Amarante será um dos principais temas a ser discutido pela governadora Wilma de Faria, na viagem que fará a Brasília, para onde seguirá na tarde de hoje.



Em sua agenda, estão marcados encontros com a presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Vieira; o presidente da Infraero, Cleonilson Nicácio Silva; e com o ministro da Defesa, Nelson Jobim.



O processo de elaboração do edital do leilão que irá escolher a empresa responsável pela conclusão das obras, e a operação do aeroporto, está em curso e a concorrência deve ser lançada em agosto.



Além do aeroporto, Wilma de Faria irá tratar de temas como o metrô de superfície (o Veículo Leve sobre Trilhos), as obras de saneamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a construção da adutora de Mossoró, com o ministro das Cidades, Márcio Fortes.



No segundo dia da viagem à capital federal, a governadora tem audiências com o ministros da Justiça, Tarso Genro, para tratar sobre recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).



Agenda da governadora em Brasília



Terça-feira (17)

15h30 – Ministro das Cidades, Márcio Fortes

Pautas – VLT, adutora de Mossoró e andamento das obras de saneamento



17h – Presidente da Infraero, Cleonilson Nicácio Silva

Pauta – Aeroporto de São Gonçalo do Amarante



Quarta-feira (18)

Manhã

Presidente da Anac, Solange Vieira

Pauta – Aeroporto de São Gonçalo do Amarante



Ministro da Justiça, Tarso Genro

Pautas - Programa de Apoio à Segurança Pública (Pronasci), sistema penitenciário e outros temas correlatos.



Tarde

Ministro da Defesa, Nelson Jobim

Pauta – Aeroporto de São Gonçalo do Amarante