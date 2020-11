PGE considera improcedente pedido do DEM e PSDB sobre propaganda eleitoral antecipada Partidos queriam condenação por propaganda eleitoral antecipada do presidente da República e da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.

A Procuradoria Geral Eleitoral (PGE) considerou improcedente o pedido do Democratas (DEM) e do PSDB de condenação por propaganda eleitoral antecipada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.



O parecer da PGE foi enviado ao relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Arnaldo Versiani.



O DEM e o PSDB dizem, na ação, que Lula e Dilma Rousseff usaram o encontro de prefeitos, em Brasília, para fortalecer, de maneira subliminar, a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil à Presidência da República em 2010.



O vice-procurador-geral eleitoral, Francisco Xavier Pinheiro Filho, diz no parecer que não há no vídeo e nos recortes dos jornais apresentados na ação pelos partidos, a veiculação de informações que indiquem uma futura candidatura e mensagens direcionadas ao eleitor com objetivo de conseguir votos.



“Não há nos discursos do presidente ou da ministra referencia a eleição, candidatura ou pedido de voto”, afirma.



O O vice-procurador-geral eleitoral sustenta ainda que os elogios do presidente Lula a Dilma Rousseff não configuram propaganda irregular. E ainda que o encontro foi suprapartidário, no qual estiveram presentes, inclusive, prefeitos do DEM e do PSDB.



“Lá compareceu até mesmo o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, filiado ao Democratas, que acompanhou o presidente da República na abertura dos trabalhos”, diz.