Grafiteiros mostram arte no centro da cidade

Fotos: Vlademir Alexandre

Os trabalhos foram produzidos por quatro grafiteiros que buscam, através das pinturas, quebrar a ideia de pichação e trazer ao público o referencial de arte contemporânea. Docinho, Carcará, Bruno Cavalcanti e Bones trouxeram à praça, além de desenhos, mensagens sociais.A coordenadora do Projeto CUFA-RN, Silmara Rodrigues, explicou que a intenção da exposição é mostrar ao público que o trabalho pode ser diferenciado, com as possibilidades de estilo de pintura. “A nossa intenção é mostrar que o grafite é uma arte que vem da periferia e trás sempre uma mensagem social”, explicou.Miguel Carcará, coordenador do núcleo de hip hop da CUFA, detalhou a importância social do grafite, através do qual muitos jovens conseguem ocupar o tempo com a pintura. Carcará ressaltou ainda o lado comercial que o grafite vem somando aos artistas.“É importante a gente mostrar que o movimento vem se desenvolvendo, e o pessoal jáconsegue se sustentar, pitando lojas e exibindo os trabalho através de trabalho como esse. Algumas pessoas não entendem o que estamos fazendo,mas outras são muito compreensivas com a nossa arte”, disse.A exposição é apenas um dos elementos trabalhados pela Central Única das Favelas. Recentemente foi firmada uma parceria com a Prefeitura do Natal, através da Fundação Capitania das Artes (Funcarte) para que sejam difundidos outros elementos do hip hop, como o brake (dança) e o rap (música).No Dia da Poesia (14) a Funcarte teve como uma das atrações a mistura de poesia com a cultura natural da periferia. Está previsto para abril, a Poesia Ritmada, evento que une todos os elementos do hip hop na Praça Vermelha, das 17 às 22h. O dia ainda não foi definido.Há ainda a extensão do projeto para o esporte, através da Libra, Liga Brasileira de Basquete de Rua, que mescla jogo com música.