Ex-médico Marcelo Caron é condenado por uso de diploma falso A condenação estipulada foi de três anos e seis meses de reclusão, além de multa no valor de dez salários mínimos. Caron reside em Natal há alguns anos.

O ex-médico Denísio Marcelo Caron foi condenado por fazer uso de diploma de especialização em cirurgia plástica falso. A condenação veio após a Justiça Federal acatar a denúncia do Ministério Público Federal de Goiás.



O crime foi considerado de culpabilidade acentuada e com intenção de obter vantagem econômica. A condenação estipulada foi de três anos e seis meses de reclusão, além de multa no valor de dez salários mínimos, que serão doados a uma entidade filantrópica.



No dia 14 de abril, Caron havia sido condenado pela Justiça de Goiás a oito anos de prisão em regime semiaberto pela morte da advogada Janet Virgínia Novaeis Falleiro de Figueiredo, em janeiro de 2001, durante uma cirurgia de lipoaspiração.



O médico ainda é denunciado por outro homicídio em Goiás e outros três em Taguatinga (DF), os três com as mesmas características do primeiro. Ainda não há data para esses julgamentos.



Paulista de São José do Rio Preto, Denísio Marcelo Caron reside a alguns anos em Natal. No dia 15 de abril, a reportagem do portal Nominuto.com telefonou para o apartamento onde ele mora, no bloco 4 do condomínio Flórida Gardens, na avenida Ayrton Senna.



Um homem que atendeu o telefonema, e se identificou por Wellington, disse que o ex-médico continuava em Goiânia e não tinha previsão de quando regressaria a Natal. “Ele ainda está abalado com tudo isso”, limitou-se a falar.