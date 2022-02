Morreu o árbitro Manoel Amaro de Lima, que dirigiu jogo do gol mil de Pelé Haverá a observação de um minuto de silêncio nos jogos deste domingo do Campeonato Brasileiro.

O árbitro Manoel Amaro de Lima, que apitou o jogo Santos x Vasco, no dia 19 de novembro de 1969, no Maracanã, em que Pelé marcou o seu milésimo gol, morreu neste sábado em Recife, aos 62 anos, de câncer.



O sepultamento acontecerá neste domingo, às 14 horas, no Cemitério Santo Amaro.