Campanha de vacinação do idoso começa neste sábado A população total de idosos acima de 60 anos é de 73.071. A meta de acordo com o Ministério da Saúde é vacinar 80%.

“Deixe a Gripe na Saudade. Vacine-se” é o slogan da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso 2009, para a faixa etária de 60 ano e mais, que este ano acontece neste sábado 25 de abril, “Dia D” da campanha.



A Secretaria Municipal de Saúdeabrirá às 8 horas, na Unidade Mista de Mãe Luiza, para o primeiro dia de campanha. Em Natal, a população total de idosos acima de 60 anos é de 73.071. A meta de acordo com o Ministério da Saúde é vacinar 80%, que corresponde a 58.456 idosos.



A vacinação contra gripe influenza prossegue até dia 8 de maio, nas unidades de saúde da SMS, das 8 às 17 horas.A SMS dispõe de 73.071 mil doses de vacinas contra a gripe., onde estarão envolvidos nesta campanha 1.502 profissionais distribuídos em 152 postos fixos e 22 volantes.



O vírus influenza que provoca a gripe é transmitido de pessoa para pessoa pelo ar, causando geralmente febre alta, dor de garganta, tosse, dores pelo corpo e cabeça e fraqueza.



A vacina é anual, raramente causa reação, por isso é importante que todos se protejam. A SMS recomenda levar o cartão de vacinação para controle e atualização do esquema.