Avaí perde muitos gols e fica no empate diante do Coritiba

Sie do Coritiba O time do Coxa levou sufoco, mas conseguiu um empate

Para o jogo deste domingo, Renè Simões não pôde contar com o zagueiro Cleiton, o volante Rodrigo Mancha e o atacante Ariel.Os recém chegados, zagueiro Demerson e o volante Jailton estrearam. Na frente, Marcos Aurélio e Hugo iniciaram jogando. Sabendo da importância de conquistar um bom resultado no Brasileiro, o treinador não quis poupar mais atletas.E foi o time da casa quem começou assustando. As equipes começaram se estudando e logo aos 9' a defesa coxa-branca deu bobeira e a bola quase ficou com Muriqui.Aos 18' foi a vez de Uendel bater falta de longe e Vanderlei fez boa defesa, com o corpo dentro do gol.Empurrado por sua torcida, o Avaí pressiona e aos 20', o meia Caio (ex-Coritiba, bate com perigo e a bola passa perto do gol alviverde.Três minutos depois, outro ex-coxa, o atacante Willian desvia de cabeça e Vanderlei faz a defesa, jogada que começou pela direita com Caio.O Coxa responde com perigo aos 25'. Em boa jogada, Carlinhos leva na linha de fundo e cruza rasteiro para trás. Marcelinho bate de primeira e a zaga afasta o perigo.O jogo é muito disputado. Aos 34' blitz do Avaí. Primeiro o goleiro Vanderlei faz boa defesa e afasta o perigo, no rebote Evando deixa Muriqui na cara do gol e ele faz o primeiro dos catarinenses.Não deu nem tempo para comemorar e um minuto depois Hugo recebe passe dentro da área, e bate com categoria na saída do goleiro, fazendo um bonito gol e deixando tudo igual. Aos 42', Muriqui recebe em posição ilegal e manda para o fundo das redes, mas a arbitragem já havia parado a jogada.Para a segunda etapa, Renè coloca mais um novato. O atacante Bruno entra no lugar de Hugo. O time da casa voltou assustanto. Logo aos 5', Jailton fez falta na entrada da área. Na cobrança, a barreira desviou e a bola foi na trave.Um minuto depois, Leandro Donizeti fez boa jogada e sofreu falta frontal ao gol adversário. Marcos Aurélio cobrou e Eduardo Martini defendeu.Aos 8', Marcelinho passa para Bruno, que invade a área, bate cruzado e o goleiro faz nova defesa.Um minuto depois, Marcos Aurélio invade a área, chuta, o goleiro da o rebote e ele mesmo pega e passa para Marcelinho empurrar para as redes e fazer o terceiro dele no Brasileiro.Atrás do placar o Avaí responde aos 13' com falta frontal. Na cobrança forte, Vanderlei defende, o atacante recebe em posição de impedimento e chuta a bola no braço de Demerson, antes de sair.O árbitro marca escanteio e a zaga coxa afasta. Aos 16', Marcio Gabriel faz boa jogada pela direita, invade a área e cruza com perigo, mas a zaga afasta.Na cobrança, Felipe cabeceia pela linha de fundo. O Coxa é forte na marcação e vai se defendendo bem, saindo em contra-ataques perigosos.Mas aos 28', a bola é cruzada da esquerda para Ricardinho (também ex-Coxa) que bate de primeira e deixa tudo igual outra vez. No Coxa, Renè tira Marcos Aurélio e coloca Ramon.Aos 31', falta para o Coxa na intermediária. Marcelinho cruza e Ramon desvia próximo ao gol adversário.O jogo fica aberto e as duas equipes buscam a vitória. Nas arquibancadas, as torcida incentivam suas equipes.Aos 37', a zaga alviverde recupera, Márcio Gabriel puxa contra-ataque e é derrubado. Marcelinho cobra e o goleiro adversário faz a defesa.Dois minutos depois novo contra-ataque. Marcelinho recebe na esquerda e cruza na medida para Bruno, que desvia, mas Eduardo Martini faz nova defesa.O Coxa busca o resultado positivo a todo o custo. Em boa jogada, Márcio Gabriel levanta na área, Bruno ajeita para Carlinhos, que chuta, a bola desvia e sai.Renè troca de novo e o estreante Leozinho entra no lugar de Carlinhos Paraíba. Na cobrança, a zaga afasta o perigo.O Avaí responde já nos últimos minutos. Em cobrança de falta frontal, Ferdinando bate forte e assusta Vanderlei.Com o resultado, o Coxa faz o primeiro ponto na competição. Na próxima rodada a equipe encara o Goiás, no Alto da Glória. Antes disso, a equipe pensa na partida diante do Internacional, quarta-feira, no Beira-rio, pela semifinal da Copa do Brasil.Avaí 2x2 CoritibaLocal: RessacadaData: 24/05/2009Horário: 18h30Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) - (FIFA)Assistentes: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ) - (FIFA ) e Marco Aurelio dos Santos Pessanha (RJ)Coritiba: Vanderlei, Demerson, Pereira, Felipe, Márcio Gabriel, Jailton, Leandro Donizete, Marcelinho, Carlinhos Paraíba (Leozinho), Marcos Aurélio (Ramon) e Hugo (Bruno)Técnico: René SimõesBanco: Edson Bastos, Pedro Ken, Willian, Ramon, Vicente, Leozinho e BrunoAvaí: Eduardo Martini, Ferdinando, André Turatto, Emerson, Uendel, Marcos Vinicius, Pingo (Ricardinho), Caio, Muriqui, Evando (Bruno) e Willian (Luis Ricardo)Técnico: SilasBanco: Paes, Rafael, Eltinho, Bruno, Ricardinho, Luis Ricardo e LimaCartões Amarelos: Evando (Avaí), Ferdinando (Avaí), Emerson (Avaí), Carlinhos Paraíba (Coritiba), Eduardo Martini (Avaí), Jailton (Coritiba), Felipe (Coritiba), Marcelinho (Coritiba), Uendel (Avaí)Gols: Muriqui , aos 34' do 1º tempo (Avaí); Hugo, aos 35' do 1º tempo (Coritiba); Marcelinho, aos 9' do 2º tempo (Coritiba); Ricardinho , aos 34' do 2º tempo (Avaí)Público pagante: Não divulgadoPúblico total: Não divulgadoRenda: Não divulgada