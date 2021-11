Para Rogério Marinho há exagero no caso das passagens aéreas

Vlademir Alexandre Rogério: "Está havendo exagero da imprensa".

sobre a sua opinião em relação a pressão que os parlamentares enfrentam para reduzir gastos na Casa. O parlamentar disse que concorda com as medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer (PMDB), mas fala em “exagero” na interpretação dos fatos.Rogério diz estar preocupado com a fragilização do Poder Legislativo. “Tem que ser corrigido, mas não pode significar o aniquilamento do processo democrático. Isso pode provocar um desequilíbrio no pacto entre os poderes porque se você não tem um Legislativo que tenha uma estatura alta para moderar o Executivo podemos estar caminhando para uma potencialização do Executivo com todos os males que possa trazer”, alertou.Quanto ao custo da atividade parlamentar – que é a grande discussão do momento – ele disse que é preciso adotar medidas que deem transparência ao uso dos recursos pelos deputados.“A minha opinião é a de que todos os componentes que fazem a remuneração de um parlamentar fossem disponibilizados para acompanhamento da população na internet, e em tempo real. Agora eu defendo que essa medida fosse estendida para os demais poderes como o Executivo que tem os cartões corporativos, para o judiciário. Quais os salários desses agentes? Também precisa ser igualmente divulgado para a população”.O senhor acha que os deputados estão sendo injustiçados? “Não diria que há injustiça, mas há uma abordagem equivocada do assunto e, o que me incomoda é que de repente nós estamos discutindo exaustivamente uma situação de passagens aéreas – o que deve ocorrer -, porém, quando deveríamos estar discutindo o conflito agrário no norte do país , onde está praticamente havendo uma guerra civil; a depressão econômica que estamos inseridos; a aniquilação de empregos nos últimos meses; e a diminuição da atividade industrial. Além disso, a questão da educação no país. Nós somos um dos últimos. Mas eu me preocupo, principalmente é com a fragilização do Poder Legislativo”.