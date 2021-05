Delegado denuncia precariedade na DP de Nísia Floresta Robson Coelho comunicou superlotação e riscos de motins e fugas ao Ministério Público. Ele foi transferido para responder por cinco delegacias.

O delegado Robson Coelho, que até a sexta-feira (4) respondia pela delegacia de Nísia Floresta, na Grande Natal, relatou a precariedade da DP ao Ministério Público. Em comunicado enviado à promotora Heliana Lucena Germano, Robson Coelho relata a superlotação e os riscos constantes de fugas e motins.



O relatório foi entregue à Promotoria no dia 9 de março passado. “Eu informava como estava a situação na delegacia. Comuniquei a superlotação e, devido a isso, os riscos constantes de fugas e motins”, falou Robson Coelho.



Na data da comunicação, a DP de Nísia Floresta tinha 29 presos ocupando as três celas existentes no local. Hoje esse número caiu. São 20 presos nas mesmas três celas.



Diante do comunicado do delegado, a promotora Heliana Lucena Germano instaurou um inquérito civil, de número 01/2009, para apurar as denúncias. A portaria que instaura o inquérito foi publicado na edição de sábado (4) do Diário Oficial do Estado (DOE).



No documento, consta como pessoa física ou jurídica a ser investigada o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. A promotora Heliana Lucena já solicitou à Coordenadoria da Vigilância Sanitária do município para vistoriar as celas da delegacia. O relatório do delegado Robson Coelho já foi anexado aos autos.



Robson Coelho deixou a delegacia de Nísia Floresta na sexta-feira (3). No lugar dele assumiu o delegado Vicente Gomes. Robson Coelho foi transferido para a delegacia de Goianinha, mas também vai responder pelas delegacias de Espírito Santo, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e São José de Campestre.



“E já encontrei problemas nessas delegacias. Para se ter uma ideia, para cuidar das cinco eu só tenho uma viatura à disposição. A única delas que tem computador é a de Goianinha, mas ele está quebrado. Vou fazer um levantamento geral de tudo isso e entregar um relatório à Secretaria de Segurança”, concluiu Robson Coelho.