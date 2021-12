Lecy Gadelha cobrou a indicação urgente de uma nova secretária

Maiara Felipe Lecy: "Sempre gostei dos bastidores".

A afirmação é da ainda secretária interina de Saúde de Natal, Lecy Gadelha. Nomeada para substituir temporariamente o médico Levi Jales no cargo, a sanitarista disse que o acordo com Micarla de Sousa era para permanecer na pasta até o fim de abril – sem possibilidade de continuar. Nesta quarta-feira (6), enfim, a nova secretária foi indicada e Lecy Gadelha não sabe de retornará ao cargo de adjunta.Após o anúncio da saída de Levi Jales, os deputados Getúlio Rego (DEM) e Paulo Davim (PV) foram cogitados para assumir a pasta, mas ambos não toparam o desafio. Sendo a Saúde o principal “calo” na administração do município, Lecy Gadelha também, não queria continuar respondendo pela pasta.“Eu não gostaria de ser titular porque sempre gostei dos bastidores, do trabalho técnico. Era muito tranquilo como adjunta”, disse a ainda secretária.Lecy Gadelha disse que só aceitou assumir a pasta com o compromisso de que um novo titular fosse indicado até esse mês. Por isso, teve a conversa com Micarla para cobrar a substituição e foi prontamente atendida pela prefeita.“Todo mundo sabe que eu estava realmente cumprindo a minha missão, que foi de um mês. Estava adjunta e respondendo pela titularidade, o que não era bom”, reforçou.Apesar de confirmar que gostava de exercer a função de adjunta, Lecy Gadelha não sabe se continuará na função. De acordo com a sanitarista, é uma prerrogativa da nova titular, Tânia Lopes, escolher os auxiliares diretos. “Não sei se vou continuar porque é muito natural que quem assuma a secretaria tenha a sua própria equipe”, explicou.Lecy Gadelha está reunida com a prefeita Micarla de Sousa e com a nova secretária de Saúde, debatendo sobre o futuro da pasta. Na opinião de Gadelha, Tânia Lopes fará um bom trabalho na SMS. “Eu confio porque conheço a nova secretária, é também sanitarista, é uma pessoa que tem muita experiência”, resumiu.