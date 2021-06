Aumento da temperatura em Natal preocupa EMPARN

Meteorologia é a ciência que estuda o comportamento da atmosfera e dos fenômenos relacionados, como chuva, ventos, temperatura.Para ser meteorologista, em geral, é preciso ter bacharelado em meteorologia, um curso de quatro anos de duração, em média. Durante o curso, as disciplinas mais estudadas são física, matemática, ciências atmosféricas. O profissional também pode ser especialista em áreas específicas, como meteorologia agrícola, aeronáutica, ou ainda optar por mestrado ou doutorado.Antigamente as previsões eram totalmente manuais, desde a medição feita com pluviômetros e termômetros até a análise de dados. Hoje, boa parte do processo pode ser feita com auxílio da tecnologia.No Rio Grande do Norte, a coleta de dados ainda é feita utilizando o método manual. Voluntários, chamados de observadores, de várias regiões do estado, fazem a leitura dos pluviômetros instalados em suas propriedades e repassam para os meteorologistas do estado. Atualmente, a Empresa de Pesquisas Agropecuárias do RN (Emparn) está instalando uma rede automática de coleta de dados, que irá enviar os dados via internet.A tecnologia hoje é usada desde a coleta de dados, através de estações automáticas e satélites, passando pela modelagem do comportamento atmosférico e análise, feitas por softwares específicos, até a previsão em si. No entanto, o trabalho do profissional é necessário para programar esses equipamentos de acordo com as necessidades de cada região e também interpretar os resultados.Os equipamentos utilizados e profissionais preparados definem a precisão das previsões meteorológicas.Os profetas do tempo são pessoas que passaram a vida em determinado local e, ao longo dos anos, aprenderam a notar as mudanças na natureza de acordo com o período climático. Com isso, eles conseguem fazer previsões de curto prazo. Já os meteorologistas se baseiam nas pesquisas do comportamento de oceanos, ventos, pressão atmosférica e outros fatores para fazer uma previsão mais precisa.A previsão do tempo é importante desde a escolha da roupa, para calor ou frio, até na hora de tomar decisões. No caso das atividades econômicas, as previsões ajudam a definir se é hora do agricultor plantar, se será um bom dia para realizar uma excursão ou se o sorveteiro venderá muitos ou poucos sorvetes, por exemplo.A meteorologia, junto com a oceanografia, acompanha o comportamento dos oceanos que são responsáveis pelas mudanças no clima. Além do clima, é possível prever as temperaturas, umidade do ar, inversões térmicas e fenômenos como furacões, maremotos, vendavais, entre outros.Os meteorologistas têm o papel de alertas às autoridades, quando preveem fenômenos que podem causar desastres. Nesses casos, o alerta é feito com certa antecedência para que o poder público possa realizar ações preventivas, que devem primar pela defesa da vida e depois pelos bens materiais e econômicos.Os meteorologistas estão entre os especialistas que realizam as previsões dos impactos do aquecimento global. Para isso, são analisados bancos de dados de vários anos e os cenários atuais.A principal mudança climática observada foi o aumento da temperatura em Natal, que foi de 1,2 º C nos últimos 40 anos, o que é considerado muito preocupante. No interior do estado, o processo de desertificação também pode ter sérias conseqüências.Na há informações de que o aquecimento global tenha provocado essas mudanças climáticas no estado. O que se sabe é que o aumento da temperatura em Natal é resultado do crescimento da cidade, da devastação de dunas, verticalização, e impermeabilização do solo, principalmente por causa do asfalto. Do mesmo modo, a desertificação no interior do estado também foi causada pela ação humana, com o desmatamento.A partir do problema, o poder público deveria criar um plano para amenizar o impacto dessas mudanças, com arborização, evitar a devastação de dunas, conter a verticalização e deixar espaços para a penetração da água no solo.Atualmente existe um projeto de criação de uma rede de estudo das mudanças climáticas do Rio Grande do Norte, em que deve ser feito todo o levantamento das mudanças ocorridas nos últimos anos, dos recursos hídricos, dos efeitos da ação humana, entre outros fatores. Com o estudo, será possível fazer uma previsão, com pesquisa de campo, dos efeitos do aquecimento global no estado, algo inédito.Segundo relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), a região semi árida do Nordeste deve se tornar árida, o que atinge diretamente o Rio Grande do Norte, que tem 92% de sua área dentro da região semi-árida. Com isso, haverá escassez de recursos hídricos e a vegetação deverá ser substituída por uma vegetação típica de regiões áridas. Também é previsto, no futuro, um aumento do nível do mar.O Estado possui 220 pluviômetros, 15 estações automáticas e equipamentos e softwares utilizados para modelagem e análises de dados.Mensalmente, os meteorologistas da Emparn participam de encontros com meteorologistas de todo o Nordeste. Nessas reuniões, é feita uma troca de informações para se chegar a um resultado mais próximo, discussão sobre novas pesquisas e tecnologias.A temperatura é a medida de como está o tempo, já a sensação térmica não pode ser medida, apenas sentida, e varia de acordo com a umidade do ar e do vento.Até maio, as chuvas ocorrerão com valores normais e acima da média histórica. Com probabilidades de ocorrência de 45% acima da média, 35% normal e 20% abaixo da média. E apesar da previsão ser de chuva acima da média, não está descartada a possibilidade de ocorrência de veranicos (curtos períodos sem chuvas).