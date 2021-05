Polícia captura um dos assaltantes de Jardim de Angicos

Elpídio Junior Assaltante passou dois dias no matagal, após abandonar carro e trocar tiros com a PM.

De acordo com a polícia, por volta das 3h30, o acusado saiu do matagal onde estava escondido e foi até um orelhão ligar para sua esposa e até a cidade em um táxi para resgatá-lo.No entanto, os policiais conseguiram identificar Françueldo. Ele estava bastante sujo e arranhado, depois de passar dois dias dentro da mata. Com o acusado, a polícia encontrou ainda uma pistola calibre 380.Françueldo Dantas e mais dois homens são suspeitos de terem realizado pelo menos três assaltos nesta semana, nas cidades de Vera Cruz, Pedro Avelino e Pedra Preta. Na manhã de sexta-feira, eles seguiram para Jardim de Angicos, onde assaltaram a agência dos Correios.Na fuga, os assaltantes foram perseguidos pela PM. Em uma estrada de barro, o trio desceu do carro em que fugia e começou a atirar contra os policiais. Após o tiroteio, um dos acusados morreu e dois entraram pelo matagal.