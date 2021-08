Câmara e Senado reduzem cotas de passagens aéreas

Cedida Fábio Faria: uso da cota para trazer artistas para o Carnatal.

A decisão foi tomada em meio ao escândalo detonado pela descoberta do uso da cota pelo deputado Fábio Faria (PMN) para pagar viagens para sua então namorada, Adriane Galisteu, e outros artistas, participarem do seu camarote particular no Carnatal de 2007. Ele devolveu R$ 21.343 para ressarcir as passagens.Depois foi descoberto que os ministros José Múcio (Relações Institucionais), Reinhold Stephanes (Agricultura) e Geddel Vieira (Integração) continuaram a fazer uso da cota mesmo depois de saírem da Câmara.Agora, além da redução na cota, as passagens da Casa ficam restritas aos deputados, seus cônjuges e dependentes legais. As viagens ao exterior serão permitidas, desde que sejam para “atividade parlamentar”.Os senadores decidiram acabar com a passagem que dava direito a viajar para o Rio de Janeiro – instituída quando ainda era a capital do país -,restando as quatro viagens mensais para seus estados de origem. Diferente da Câmara, os senadores poderão destinar os bilhetes para assessores e terceiros. O fretamento de aeronaves também ficou permitido, desde que no estado do parlamentar.