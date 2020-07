Evilásia é eleita a prefeita de Patu

Vlademir Alexandre População sai às ruas para comemorar vitória de Evilásia.

Evilásia substituiu o marido, Ednardo Moura, na chapa, após a impugnação da candidatura do também peessebista, que venceu a eleição e obrigou a Justiça Eleitoral a convocar eleição suplementar.A nova prefeita deverá empossada no dia 27 de março, quando o próprio Xanxan, presidente da Câmara Municipal de Patu, retornará aos trabalhos legislativos.A população de Patu comemora a vitória de Evilásia, considerada o segundo triunfo de Ednardo Moura, com buzinaço e queima de fogos. Apesar da chuva, o clima é de festa em Patu e a comemoração deve entrar pela madrugada.Ao todo, 7.172 eleitores foram às urnas, sendo 6.762 de votos válidos, 92 em branco, 318 abstenções (8,9%).*Mais informações em instantes.