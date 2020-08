Tita não definiu time para clássico-rei; Júlio Terceiro está liberado Técnico alvirrubro vai aproveitar treino do sábado para definir os titulares. A boa notícia é a regularização de Júlio Terceiro, que pode ser escalado para o jogo.

O América também treinou nesta sexta-feira visando o clássico-rei para esquecer a derrota diante do Confiança pela Copa do Brasil.



Ao que parece, o técnico Tita já tem o time titular praticamente definido. As dúvidas ficam do meio para frente onde ele tem que definir quem entra no lugar de Fábio Neves, que saiu contundido no jogo pela Copa do Brasil, e o atacante que vai formar dupla com Lúcio no ataque alvirrubro.



A boa notícia fica por conta da regularização do volante Júlio Terceiro, que assim fica a disposição de Tita para reestrear no clássico contra o ABC.



O alvirrubro volta a treinar no sábado (7) pela manhã e só aí Tita deve definir os titulares que vão a campo no Frasqueirão.