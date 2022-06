Vasco está na frente na classificação da Série B

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Vasco 9 3 3 0 0 6 0 6 100,00% 2 Guarani 9 3 3 0 0 7 3 4 100,00% 3 Portuguesa 7 3 2 1 0 4 2 2 77,78% 4 Figueirense 6 3 2 0 1 7 3 4 66,67% 5 Ipatinga 6 3 2 0 1 6 4 2 66,67% 6 Bragantino 6 3 2 0 1 5 3 2 66,67% 7 Bahia 6 3 2 0 1 4 2 2 66,67% 8 Duque de Caxias 6 3 2 0 1 6 5 1 66,67% 9 Brasiliense 6 3 2 0 1 5 4 1 66,67% 10 Atlético-GO 6 3 2 0 1 5 5 0 66,67% 11 Ponte Preta 4 3 1 1 1 3 2 1 44,44% 12 Juventude 4 3 1 1 1 6 6 0 44,44% 13 Vila Nova-GO 4 3 1 1 1 1 4 -3 44,44% 14 América 3 3 1 0 2 4 4 0 33,33% 15 São Caetano 3 3 1 0 2 2 4 -2 33,33% 16 Ceará 1 3 0 1 2 2 5 -3 11,11% 17 Paraná 1 3 0 1 2 1 5 -4 11,11% 18 Campinense 0 3 0 0 3 3 6 -3 0,00% 19 Fortaleza 0 3 0 0 3 5 9 -4 0,00% 20 ABC 0 3 0 0 3 1 7 -6 0,00%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jogos

Artilharia

Encerrada a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco se firma como o novo líder da "Segundona" - além da vitória sobre o Atlético-GO (3 a zero), a equipe carioca ainda foi "ajudada" pela Portuguesa: a Lusa venceu o Figueirense, 2 a 1, assumiu o terceiro lugar e "puxou para baixo" a equipe catarinense, que estava na frente e caiu para a quarta posição. Falando nisso, o Guarani,que era o quarto ao fim da segunda rodada, com a vitória sobre o Campinense passou a ocupar o segundo lugar, e só perde para o Vasco no saldo de gols.Quanto aos potiguares, a vitória do América no Machadão fez o time rubro subir quatro posições - de 18º, agora o América ocupa o 14º lugar. Já o ABC, com mais uma derrota, continua na estaca zero - e na lanterna da Segundona, fazendo companhia ao Campinense (18º) e ao Fortaleza (19º).Eis os números da Série B após a terceira rodada:83 gols30 jogos2,77 gols/jogo3ª rodada19.05Bragantino 2 x 0 Duque de CaxiasCampinense 1 x 2 Guarani22.05América 3 x 1 ParanáVila Nova-GO 1 x 0 São Caetano23.05Bahia 1 x 0 CearáVasco 3 x 0 Atlético-GOFigueirense 1 x 2 PortuguesaFortaleza 2 x 3 BrasiliensePonte Preta 1 x 2 IpatingaJuventude 2 x 0 ABC4ª rodada26.05ABC x FortalezaCeará x Figueirense29.05Guarani x BragantinoAtlético-GO x Ponte Preta30.05Portuguesa x BahiaParaná x VascoBrasiliense x JuventudeIpatinga x CampinenseSão Caetano x América5 golsRafael Coelho (Figueirense)4 golsBill (Bragantino)