Erudito e popular se encontram em espetáculo de dança

Divulgação Oito bailarinas desenvolvem quatro moviementos durante o espetáculo.

As senhas são vendidas antecipadamente na escola ao preço de R$ 5, e na hora por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudante).Oitoporquatro é um espetáculo que une o romance popular de Dona Militana à música barroca do alemão Johann Sebastian Bach. E é justamente esta fusão entre erudito e popular a proposta do novo espetáculo de dança da Escola Municipal de Balé.A apresentação dura uma hora e se divide em dois atos. O primeiro momento é baseado no romance Dona Branca, obra de Dona Militana, romanceira considerada patrimônio cultural dos potiguares.“Você não sabe como eu te amo” se inspira também em várias composições presentes na cultura popular do Nordeste brasileiro, como o coco alagoano, o xote e o forró, interpretadas por Nelson da Rabeca e Comadre Florzinha.A linguagem contemporânea do ato demonstra a nova tendência da Escola Municipal de Balé, cujo currículo passa, este ano, a contar definitivamente com a dança contemporânea.O primeiro ato do espetáculo é o resultado da pesquisa do professor e coreógrafo da universidade de Iowa (EUA), Armando Duarte, sobre as expressões populares presentes na música e na dança brasileiras.Jarliane Aline, Jéssica Alana, Kaena Quevedo, Clara Peixoto, Camila Gomes, Jade Cunha, Manuela Sales e Maria Luiza são as bailarinas dessa primeira parte do espetáculo. O figurino é de Anízia Marques.O segundo ato nomeia o espetáculo: Oitoporquatro. Um balé abstrato em que bailarinas desenvolvem quatro movimentos usando como fundo musical o Concerto de Brandenburg N° 4, de Bach.O corpo de baile é composto por Jarline Aline, Jéssica Alana, Kaena Quevedo, ClaraPeixoto, Camila Gomes, Jade Cunha, Manuela Sales, Neurália Santiago, JosicarlaOliveira. Desta vez, a coreografia e o figurino são assinados por Domingos Costa.Teatro Alberto Maranhão. Largo Dom Bosco, sem número, RibeiraQuinta (28) e sexta-feira (29), às 20hR$ 5 (antecipado e estudante) e R$ 10 (inteira na hora)