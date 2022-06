Semsur intensifica ações de fiscalização aos ambulantes As ações acontecem no Alto de Ponta Negra, na avenida Erivan França e, mais recente, na Bernardo Vieira em frente ao Midway Mall

Na última terça-feira (19), ambulantes que trabalham na parada de ônibus situada em frente ao Midway Mall, na Bernardo Vieira, realizaram uma manifestação pacífica contra uma readequação proposta pela Semsur na segunda-feira (18). Os vendedores explicavam que o órgão havia reduzido o período de trabalho de quatro para apenas duas horas.



Porém, segundo o com o chefe da fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Valtércio Pinheiro, houve uma incompreensão por parte dos ambulantes com relação ao conteúdo exposto em uma reunião na sexta-feira (15). Na ocasião, Valtércio explicou que os ambulantes, na verdade, estavam agindo como camelôs.



A grande diferença consiste na mobilidade. Enquanto ambulante pratica o trabalho móvel, a segunda modalidade fixa um ponto na via. “O que estava acontecendo é que muitos deles estavam trabalhando em ponto fixo, dificultando o embarque e desembarque de passageiros nos ônibus”, explicou. Na reunião, foram expostos ainda os direitos e deveres dos ambulantes.



Diante das explicações, os vendedores questionaram o motivo pelo qual apenas a parada de ônibus da Bernardo Vieira sofreu uma readequação. Valtércio detalhou que o ponto não foi o primeiro a ser modificado. A primeira adequação foi realizada no Alto de Ponta Negra e na Avenida Erivan França.



“Não impedimos eles de trabalhar. Apenas dissemos que o horário de fiscalização em alguns pontos ia até às 20h e em outros pontos até às 22h”, minimizou o coordenador.



Em entrevista ao Nominuto.com, os ambulantes explicaram que a Semsur havia proibido o comércio de ambulantes na área em frente ao Shopping Midway Mall. Os motivos alegados pelos vendedores é que a direção do empreendimento estava insatisfeita com a movimentação na área.



Projeto



Para atenuar a situação, o chefe de fiscalização da Semsur adiantou que há um projeto da Prefeitura para criar um novo camelódromo ainda sem local definido. Nele, a exemplo do que acontece no Alecrim e na Cidade Alta, seriam instalados pontos de venda de produtos variados.



Ainda não há data para a construção do espaço, uma vez que o projeto se encontra em fase de avaliação técnica na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).