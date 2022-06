ABC perde a terceira e se mantém na lanterninha da Série B do Brasileiro O alvinegro natalense voltou a apresentar falhas na defesa, falta de força e criatividade no meio-campo e um ataque que não assusta ninguém.

O Juventude, na estreia do novo treinador da equipe, Zé Teodoro, conseguiu na noite deste sábado (24) sua primeira vitória no Brasileiro da Série B. Fez 2 a 0 no ABC, que amargou sua terceira derrota na competição e continua na última colocação. A partida realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válida pela terceira rodada da competição.



O ABC também estava estreando treinador, Arturzinho - que substituiu Heriberto da Cunha -, mas no caso do time potiguar a troca ainda não trouxe resultado, pois a equipe segue sem nenhum ponto ganho e na zona de rebaixamento para a Série C nacional.



O time gaúcho adquiriu vantagem cedo na noite deste sábado. Abriu o placar logo aos 12min, através do meia Léo Dias, e aos 24 ficou com um jogador a mais em campo, pois o zagueiro Fabiano foi expulso no segundo erro do árbitro. A falta do zagueiro merecia, no máximo, cartão amarelo.



O confuso Gutemberg de Paula Fonseca, do Rio, já havia prejudicado o ABC ao não marcar falta do atacante que trombou com o goleiro Raniere no lance do primeiro gol do Juventude.



Essa superioridade numérica não durou muito, pois sete minutos depois o árbitro Gutemberg Fonseca mostrou oura vez ser rigoroso e mandou para a rua também o atacante Mendes, assim como querendo se redimir dos erros seguidos contra o time visitante.



No confronto tumultuado, a bola rolava pouco, e logo após a saída do jogador do Alviverde houve nova interrupção, porque a torcida arremessou objetos no auxiliar Ricardo Almeida e esse denunciou ao juiz a impossibilidade de trabalhar naquelas condições.



Mas a partida seguiu e foi até o fim do primeiro tempo sem que nenhum dos times conseguisse criar chance alguma. O Juventude um pouco melhor, se valenda da confusa, mas postada defesa do ABC, que se complicava mais ainda na saída de bola, sempre com passes errados, comprometendo a atuação dos meiocampistas e dos atacantes.



No intervalo, reclamações de ambos os lados. "O juiz expulsou o Mendes só para compensar, ele está complicando", disse o goleador Léo Dias, do Juventude. Já no lado do ABC o goleiro Raniere disse ter recebido falta no momento do gol do adversário: "Eu saí soberano na bola e o atacante me deslocou, foi falta, mas ele não deu e agora vamos ter de correr atrás do prejuízo".



No primeiro minuto da segunda etapa, mostrando que estava decidido a liquidar a partida, o atacante Kito perdeu duas chances de marcar num mesmo lance, ainda tirando proveito da confusa e lenta defesa do alvinegro potiguar. O time da casa mantinha pressão, mas corria alguns riscos nos contra-ataques, esses desperdiçados pela péssima atuação dos atacante Ricardinho e Gabriel.



Aos 25min o técnico Zé Teodoro resolveu arriscar um pouco mais e mandou mais um atacante para o campo, Maycon, no lugar do meia Léo Dias. E na sua primeira participação, Maycon sofreu uma falta que, bem cobrada por Tiago Renz, resultou no segundo gol do Juventude.



A partir daí, e já com Ivan em campo, que entrou no lugar de Ricardinho, o ABC criou algumas chances, obrigou a defesa do verde gaúcho ceder escanteios seguidos, mas sempre que o Juventude descia, dada a fragilidade da defesa potiguar, o terceiro gol esteve para acontecer. Fim de jogo.



Análise do ABC

Um ABC inoperante, apresentando uma defesa falha, que comete muitos erros de posicionamento, é fraca por baixo e por cima, além de muito lenta. E é preciso acrescentar também a quantidade de erros de passes na saída de bola. Audálio entrou e não foi muito diferente dos companheiros.



Os alas, Marco Aurélio e Rogerinho, mal na marcação e inoperantes no ataque. Marco Aurélio o mais fraco dos dois, pois Rogerinho ainda tentou pelo menos chutar no gol.



No meio-campo, Rogério perdido, faz muitas faltas; Erandyr tem categoria mas não encontrou com quem jogar. Tiano teve poucas chandes, pois foi sacrificado após a expulsão. Rodriguinho entrou, até parecia que ia dar ritmo ao time, mas caiu na mesmice do resto do time.



No ataque, Gabriel e Ricadinho não fizeram um susto sequer aos beques adversários. Ivan entrou e fez mais que os dois.



JUVENTUDE 2x0 ABC



Juventude

Jailson; Luiz Felipe, Da Silva, Allyson e Fábio; Tiago Renz, Walker, Lauro (Peter) e Léo Dias (Maycon); Kito (Jandson) e Mendes

Técnico: Zé Teodoro



ABC

Raniere; Ben-Hur; Gaúcho e Fabiano; Marco Aurélio, Erandir, Rogério (Rodriguinho), Tiano (Audálio) e Rogerinho; Gabriel e Ricardinho (Ivan)

Técnico: Arturzinho



Data: 23/05/2009 (sábado)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ)

Auxiliares: Cláudio José de Oliveira Soares e Ricardo Ferreira de Almeida

Cartões amarelos: Peter (Juventude); Gaúcho, Audálio (ABC)

Cartões vermelhos: Mendes (Juventude); Fabiano (ABC)

Gols: Léo Dias (aos 12min do primeiro tempo); Tiago Renz (aos 27min do segundo tempo.)