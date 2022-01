Após coletivo, Macuglia define titulares e escala Souza

americadenatal.com.br

Guilherme Macuglia também realizou cobranças de faltaWeverton; Edson Rocha, Plínio e Luís Henrique; Breno, Jackson, Ricardo Oliveira, Souza e Xavier; Sandro Hiroshi e Lúcio. Estes devem ser os onze que vão a campo na estreia do América.Macuglia desfez o mistério e garantiu a camisa 10 ao meia Souza, que vai começar o jogo no sábado. Após cobranças de falta e escanteio, o técnico do alvirrubro procurou corrigir o posicionamento dos jogadores e aprimorar a pontaria dos cobradores.Sob o olhar atento do superintendente de futebol, Gilberto de Nadai, o treino foi bem disputado e contou com a presença dos torcedores, que incentivaram os jogadores antes da estreia.No final do dia, a notícia da saída de Alexandre foi confirmada pela direção do clube rubro.